Son dakika haberi... İngiltere'de hükümet vergi indirimi paketini iptal etti - Son Dakika
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Son dakika haberi... İngiltere'de hükümet vergi indirimi paketini iptal etti

17.10.2022 17:11
Son dakika haberi... İngiltere'de hükümet vergi indirimi paketini iptal etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin 3 hafta önce vergi indirimi paketi kapsamında açıkladığı kararların neredeyse tamamının geri çekildiğini duyurdu.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin 3 hafta önce vergi indirimi paketi kapsamında açıkladığı kararların neredeyse tamamının geri çekildiğini duyurdu.

İngiltere'de geçtiğimiz hafta göreve başlayan Maliye Bakanı Jeremy Hunt, tartışmalı vergi indirimi paketini geri çektiğini açıkladı. Piyasalardaki karmaşaya son vermek için kararları beklenenden 2 hafta önce geri çektiğini belirten Hunt, konuşmasında piyasalara güven vermenin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Maliye Bakanı Hunt'ın açıklamalarına göre, İngiltere'de gelir vergisi tabanı yüzde 19'a indirilmeyecek ve yüzde 20'de tutulacak. Enerji faturaları için daha önce 2 yıllığına açıklanan tavan fiyat uygulaması ise sadece Nisan ayına kadar yürürlükte kalacak ve daha sonra yeniden değerlendirilecek. Damga vergisi ve sosyal güvenlik primlerine yönelik kararlar ise değiştirilmeyecek.

Yeni alınan kararlar çerçevesinde, kar payı indirimi kaldırılacak, turistler için vergisiz alışveriş ve alkol vergilerinin dondurulması kararı da iptal edilecek.

Vergi paketi krizi

İngiltere'de hükümet, en yüksek gelir grubundan alınan yüzde 45'lik vergi oranını yüzde 40'a düşüren maddeyi içeren bütçe düzenlemesi teklif etmişti. Açıklamanın ardından sterlinin rekor seviyelere düşmesi ve alınan tepkiler üzerine hükümet geri adım atmıştı. Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, yüksek gelirlilerden alınacak vergi oranının yüzde 45'ten 40'a düşürülmesi maddesinin geri çekildiğini açıklamıştı. Ancak bu karar da piyasaları yatıştırmaya yetmemiş ve Başbakan Liz Truss, geçtiğimiz hafta Cuma günü Kwarteng'i görevden almıştı.

Öte yandan, başbakanlık koltuğuna oturmasından kısa bir süre sonra yaşanan gelişmeler sonucu Liz Truss eleştirilerin hedefi oldu. İktidardaki Muhafazakar Parti'de Truss'ın istifa etmesi gerektiğini düşünen milletvekillerinin sayısı artmaya başladı. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Hükümet, England, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi... İngiltere'de hükümet vergi indirimi paketini iptal etti - Son Dakika

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