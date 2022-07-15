Son dakika haberi | Japonya Başbakanı Kishida, Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Japonya Başbakanı Kishida, Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu

15.07.2022 00:57
Son dakika haberi | Japonya Başbakanı Kishida, Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Japonya Başbakanı Fumio Kishida, suikasta kurban giden Eski Başbakan Shinzo Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tutarak, "Güvenlik önlemleriyle ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, suikasta kurban giden Eski Başbakan Shinzo Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tutarak, "Güvenlik önlemleriyle ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Japonya Başbakanı Fumio Kishida suikasta dair yaptığı açıklamada, "Güvenlik önlemleriyle ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorum" dedi. Kishida, Ulusal Kamu Güvenliği Kurulu ve Ulusal Polis Teşkilatı'ndaki yetkililerin neyin yanlış gittiğini araştırdığını ve alınabilecek önlemleri rapor edeceklerini söyleyerek, "Onları diğer ülkelerdeki örnekleri incelerken, kapsamlı bir inceleme yapmaya ve düzeltilmesi gerekenleri düzeltmeye çağırıyorum" şeklinde konuştu.

Kishida ayrıca, Abe için resmi cenaze töreni düzenleneceğini açıklayarak, "Japonya, Eski Başbakan Abe'nin anısına resmi cenaze töreni düzenleyerek şiddete boyun eğmeme ve demokrasiyi kararlılıkla savunma kararlılığını gösterecek. Japonya ayrıca dünyaya, gücünü sürdürme ve geleceğe giden yolu açma kararlılığını gösterecek" dedi.

Annesinin iflası nedeniyle kin beslediği ortaya çıkmıştı

Ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elinde bulunduran Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde el yapımı silahla saldırıya uğramıştı. Eski bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli olan zanlı Yamagami'nin, annesinin mali çöküşünden sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe'ye saldırı gerçekleştirdiğini söylediği ortaya çıkmıştı. Annesinin söz konusu dini gruba yüksek miktarda bağışlar yaparak ailesini ekonomik felakete sürüklediğini söyleyen saldırgan ayrıca, Abe'nin eski başbakan olan dedesinin söz konusu grubu Japonya'ya ilk getiren kişi olduğunu iddia ederek bu nedenle Abe'ye kin beslediğini itiraf etmişti.

Dini gruptan açıklama gelmişti

İddialara konu olan Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu'ndan (Birleşme Kilisesi) yapılan açıklamada ise saldırganın annesinin, grubun takipçisi olduğu doğrulanmıştı. Buna rağmen, insanların kendi istekleriyle bağış yaptıkları ve bağış miktarlarına kendileri karar verdikleri kaydedilirken, Abe'nin ise daha önce bir grup etkinliğine "organizasyonun barışı teşvik etme amaçlı faaliyetlerine övgü niteliğinde" bir mesaj gönderdiği belirtilmişti. Ayrıca Abe'nin grubun bir üyesi ya da danışmanı olmadığı vurgulanmıştı. - TOKYO

YORUMLAR
500
Abe'nin katili, Covid-19 salgını nedeniyle hedef değiştirmiş Abe'nin katili, Covid-19 salgını nedeniyle hedef değiştirmiş Shinzo Abe suikastında detaylar gün yüzüne çıktı: Silah yapmayı internetten öğrenen katil zanlısı 1 ay boyunca dağlık bölgede atış talimi yapmış Shinzo Abe suikastında detaylar gün yüzüne çıktı: Silah yapmayı internetten öğrenen katil zanlısı 1 ay boyunca dağlık bölgede atış talimi yapmış
Kaynak: İHA

Shinzo Abe, Japonya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Japonya Başbakanı Kishida, Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 01:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Japonya Başbakanı Kishida, Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement