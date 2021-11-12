Son dakika haberi! Macaristan Başbakanı Orban, Millet Kütüphanesini ziyaret etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Millet Kütüphanesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti. Ziyarette Oktay ve Orban'a, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. Oktay, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizi ziyareti kapsamında Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettik" dedi.