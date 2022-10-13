Son dakika haberi! Rus yetkili: "Ukrayna'nın NATO üyeliği Üçüncü Dünya Savaşı'na neden olur" - Son Dakika
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Son dakika haberi! Rus yetkili: "Ukrayna'nın NATO üyeliği Üçüncü Dünya Savaşı'na neden olur"

13.10.2022 15:30
Son dakika haberi! Rus yetkili: "Ukrayna'nın NATO üyeliği Üçüncü Dünya Savaşı'na neden olur"

Son dakika politika haberi... Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Alexander Venediktov, "Ukrayna, ABD liderliğindeki NATO askeri ittifakına kabul edilirse Üçüncü Dünya Savaşı'na neden olur" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Alexander Venediktov, " Ukrayna, ABD liderliğindeki NATO askeri ittifakına kabul edilirse Üçüncü Dünya Savaşı'na neden olur" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Alexander Venediktov, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhakından sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelenskiy'nin NATO'ya hızlı üyelik için sürpriz bir teklifte bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Rus yetkili, "Ukrayna, ABD liderliğindeki NATO askeri ittifakına kabul edilirse Üçüncü Dünya Savaşı'na neden olur" dedi. Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını NATO üyeleri için "intihar" niteliğinde olduğunu ifade eden Venedikov " Kiev, böyle bir adımın Üçüncü Dünya Savaşı anlamına geleceğini çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Venedikov, "Nükleer çatışma kesinlikle sadece Rusya ve Batı'yı değil tüm dünyayı etkileyecektir. Sonuçları tüm insanlık için felaket olur" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Son dakika haberi! Rus yetkili: 'Ukrayna'nın NATO üyeliği Üçüncü Dünya Savaşı'na neden olur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Rus yetkili: "Ukrayna'nın NATO üyeliği Üçüncü Dünya Savaşı'na neden olur" - Son Dakika
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