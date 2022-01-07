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Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi Konya Tanım Günleri'nde - Son Dakika

Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi Konya Tanım Günleri'nde

07.01.2022 17:11
Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi Konya Tanım Günleri'nde

Son dakika politika haberi... Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi İstanbul'da düzenlenen "6. Konya Tanıtım Günleri" ne katılarak ilçeyi tüm yönleriyle tanıttı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi İstanbul'da düzenlenen "6. Konya Tanıtım Günleri" ne katılarak ilçeyi tüm yönleriyle tanıttı.

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) tarafından İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında "6. Konya Tanıtım Günleri" düzenlendi. Selçuklu Belediyesi de Konya Tanıtım Günleri Fuarına büyük bir stantla katılarak ilçeye değer katan tüm yatırımları anlatılıyor. Yurtiçi ve yurtdışından binlerce misafiri ağırlayan fuarda Konya'ya özgü geleneksel ve kültürel ürünler başta olmak üzere şehrin tarihi, kültürel ve sosyal hayatı tanıtılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da fuara katılarak Selçuklu Belediyesinin standını ziyaret etti. Bakan Kurum stantta görevli çini ustaları ile birlikte seramik vazo yaptı. Başkan Pekyatırmacı Bakan Kurum'a bir de Selçuklu Belediyesi tarafından kültür hayatına kazandırılan "Konya Kitabeleri" isimli eseri takdim etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliği yaptığı standa Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, Konya Valisi Vahdettin Özkan, siyasiler ve Konyalı iş adamları ve şehre gönül veren çok sayıda vatandaş katıldı.

"Konya'yı ve Selçuklumuzu tüm katılımcılara tanıtıyoruz"

Etkinlik vesilesiyle Konyalıların, İstanbul'da yaşayan hemşehrileriyle kavuştuklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, fuarın Konya'nın tanıtımı açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, fuarın hazırlanmasında emeği geçen Konyalı iş adamlarına teşekkür etti. Başkan Pekyatırmacı, "Konyamız tüm dinamikleriyle tüm ilçeleriyle bu fuarda ve İstanbul'da tüm detaylarıyla tanıtılıyor. İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizle bir aradayız birlik ve beraberliğimizi burada fiili olarak da gösteriyoruz. Standımızda imardan altyapıya, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş ölçekte bütün çalışmaları tanıtmaya çalışıyoruz. Konyalılar olarak, dünyanın neresinde bulunursak bulunalım her zaman bir olmayı, beraber olmayı, büyük bir aile olmayı başardık. Tüm Konyalılar olarak medeniyetimizin tüm değerlerini ve güzelliklerini kültürümüzü gittiğimiz her yerde tanıtmayı bir görev olarak görüyoruz. Bu vesile ile tüm İstanbul'u ve ülkemizin diğer güzide illerinden vatandaşlarımızı Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek Konya Tanıtım Günleri Fuarımıza davet ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi Konya Tanım Günleri'nde
Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi Konya Tanım Günleri'nde
Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi Konya Tanım Günleri'nde
Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi Konya Tanım Günleri'nde

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Hisarcık, İstanbul, Selçuklu, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Selçuklu Belediyesi Konya Tanım Günleri'nde - Son Dakika


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