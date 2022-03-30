Son dakika haberi... TBMM Karma Komisyonundan üç bakan yardımcısına plaket - Son Dakika
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Son dakika haberi... TBMM Karma Komisyonundan üç bakan yardımcısına plaket

30.03.2022 15:59
Son dakika haberi... TBMM Karma Komisyonundan üç bakan yardımcısına plaket

Bir son dakika haberine göre TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu, üç bakan yardımcısına plaket verdi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu, üç bakan yardımcısına plaket verdi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplanan komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyumları ve katkılarından dolayı Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ile Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın'a plaket verildi.

Daha sonra Kamu Denetçiliği Kurumu 2021 Yıllık Raporu'nun, komisyonda görüşmeleri tamamlanarak, TBMM Genel Kuruluna sunulmasına karar verildi.

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İnsan Hakları, AK Parti, İnceleme, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... TBMM Karma Komisyonundan üç bakan yardımcısına plaket - Son Dakika


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