Son dakika haberi | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Blinken ile tarafsız bölgede görüştük" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Blinken ile tarafsız bölgede görüştük"

05.03.2022 23:56
Son dakika haberi | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Blinken ile tarafsız bölgede görüştük"

Edinilen son dakika haberine göre Polonya sınırında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Tam sınırda, tarafsız bölgede görüştük ve ardından desteğimizi ifade etmek için Ukrayna'ya doğru birkaç adım attık" dedi.

Polonya sınırında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Tam sınırda, tarafsız bölgede görüştük ve ardından desteğimizi ifade etmek için Ukrayna'ya doğru birkaç adım attık" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, diplomatik görüşmeler de tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Polonya sınırında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirdi. Kuleba görüşmenin ardından, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüm. Ukrayna-Polonya sınırından yeni döndüm. Tam sınırda, tarafsız bölgede görüştük ve ardından desteğimizi ifade etmek için Ukrayna'ya doğru birkaç adım attık" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından Rusya'ya karşı ek yaptırımları da ele aldıklarını ifade eden Kuleba, "Önümüzdeki günlerde bunların duyurulacağına eminim. ABD de Avrupalı ortaklarıyla bu çabaları koordine edecektir" dedi.

Ukrayna'nın diğer ülkelerdeki diplomatları aracılığıyla uluslararası toplumlardan yardımlar toplandığını hatırlatan Kuleba, "Saldırının ilk haftasında diplomatlarımız seferberlik başlattı. Bu seferberlikte 1 milyon 643 bin ton insani yardım, 66 bin 384 silah, mühimmat ve teçhizat, 338 milyon euro, 74,5 milyon dolar ve 4 milyon sterlin toplandı. Yurtdışındaki Ukrayna diplomatlarına ve Ukrayna vatandaşlarına teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KİEV

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Dmitro Kuleb, Polonya, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Blinken ile tarafsız bölgede görüştük' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Blinken ile tarafsız bölgede görüştük" - Son Dakika
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