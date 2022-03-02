Son dakika haberi: Yunusemre'ye yapılacak yatırımları görüştüler - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yunusemre'ye yapılacak yatırımları görüştüler

02.03.2022 16:48
Son dakika haberi: Yunusemre'ye yapılacak yatırımları görüştüler

Son dakika haberler... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Ziyarette, ilçeye yapılacak olan proje ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Mustafa Irmak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya'nın da yer aldığı ziyarette gündem Yunusemre ilçesine yapılacak olan proje ve hizmetlerdi. Şehrin 17 ilçesinde aynı aşk ve özveriyle çalıştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Yunusemre ilçemizde yapılacak olan projelerimiz ve çalışmalarımız ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerinde bulundu. - MANİSA

Son dakika haberi: Yunusemre'ye yapılacak yatırımları görüştüler
Son dakika haberi: Yunusemre'ye yapılacak yatırımları görüştüler

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Mehmet Çerçi, Cengiz Ergün, Yunusemre, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Yunusemre'ye yapılacak yatırımları görüştüler - Son Dakika


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