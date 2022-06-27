Afrika Birliği'nden göçmenlerin ölümüyle ilgili soruşturma çağrısı

Afrika Birliği Komisyonu, Afrikalı göçmenlerin Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalıştığı sırada yaşanan olaylar ve can kayıplarıyla ilgili acil soruşturma çağrısında bulundu.

İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan Melilla'daki Fas-İspanya sınırında göçmen akını sonrasında yaşanan olaylarla ilgili Afrika Birliği Komisyonu'ndan açıklama geldi. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat yaptığı açıklamada, göçmenlerin Fas sınırında yaşadıkları olaylar ve maruz kaldığı şiddet karşısında oldukça şaşkın olduğunu ifade ederek olayla ilgili acil soruşturma açılması çağrısında bulundu. Mahamat, "Bütün ülkelere, uluslararası hukuk çerçevesinde tüm göçmenlere onurlu bir şekilde davranma, güvenliklerine ve insan haklarına öncelik verme ve aşırı güç kullanmaktan kaçınma yükümlülüklerini hatırlatıyorum" dedi.

Cuma günü, çoğunluğu Sahra Altı Afrika bölgesinden gelen yaklaşık 2 bin göçmenin sınırdaki tellerden atlayarak, İspanya topraklarına geçmeye çalışması üzerine Fas güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuştu. Fas Nador İnsan Hakları Derneği tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olaylarda 2'si Faslı güvenlik gücü olmak üzere 37 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Faslı yetkililer, göçmenlerin bir kısmının sınırdaki çitten düşerek hayatını kaybettiğini belirtmişti. 130 göçmen ise çitlerden atlayarak İspanya tarafına geçmişti.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları olan Melilla ve Ceuta, Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki tek kara sınırı.

(İHA)