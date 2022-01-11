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Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir, "Fotoğraf veren herkes teröristin yaptığı eylemlerin ortağıdır" - Son Dakika

Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir, "Fotoğraf veren herkes teröristin yaptığı eylemlerin ortağıdır"

11.01.2022 15:42
Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir, "Fotoğraf veren herkes teröristin yaptığı eylemlerin ortağıdır"

Son dakika haberlerine göre AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen bir PKK'lı terörist ile fotoğraflarına ilişkin, "Fotoğraf veren herkes teröristin yaptığı eylemlerin ortağıdır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen bir PKK'lı terörist ile fotoğraflarına ilişkin, "Fotoğraf veren herkes teröristin yaptığı eylemlerin ortağıdır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunduğunun ortaya çıktığını anımsattı.

Teröristin, 2 asker ile 1 korucuyu şehit ettiğini söyleyen Aydemir, "Malum milletvekilinin silahla poz verdiği o vicdansız, kitapsız, millet düşmanı teröristin kurşunlarıyla şehit olmuşlar. Onları rahmetle anıyorum. Bu kadın milletvekili o silahla resim çekilirken o silahtan çıkan kurşunlar kaç kişinin hayatına mal olmuştur. Bakın ortaya çıktı. Bu terörist cehennemde tabii ki, bin beter olsun ama onunla birlikte fotoğraf çektirip, poz verenler de bin beter olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaları eleştiren Aydemir, "İnsanların aklı ile oynamayın bari." ifadesini kullandı.

Teröristin yaptığı eylemlerden yanındakilerin de sorumlu olduğunu söyleyen Aydemir, "O silahtan çıkan her kurşun kime yönelmişse yönelten o terörist olsa bile onunla beraber kol kola giren, fotoğraf veren herkes teröristin yaptığı eylemlerin ortağıdır." diye konuştu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan hakkındaki casusluk iddialarına da değinen Aydemir, Gürcan'ın bazı gazetecilerle görüştüğünü ifade ederek, "Hangi gazeteciler bu casusla görüşmüşler? Neyi görüşmüşler?" sorusunu yöneltti.

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İbrahim Aydemir, Milletvekili, Terörist, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir, 'Fotoğraf veren herkes teröristin yaptığı eylemlerin ortağıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: AK Parti'li Aydemir, "Fotoğraf veren herkes teröristin yaptığı eylemlerin ortağıdır" - Son Dakika
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