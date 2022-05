Son dakika haberleri... AK Parti'li Karahocagil: "AK Parti, siyasete kaybettiği itibarı yeniden kazandırdı"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti'nin, toplumla sahici bağlar kurarak, siyasete kaybettiği itibarı yeniden kazandırdığını söyledi.

Karahocagil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2002 yılında milletiyle buluşan AK Parti'nin, 2023'e bir yıl kala, ayırt etmeksizin tüm halkıyla bütünleştiğini ifade etti.

Gerilim ve çatışma üzerinden siyaset yapma geleneğinin millet tarafından 3 Kasım 2002'de tasfiye edildiğini belirten Karahocagil, "20 yıldır siyasetin gerçek aktörünü millet olarak gören AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan, 15 seçimin tümünde halkı tarafından desteklenmiş, teveccüh gösterilmiştir." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "kendini mağdur gösterme tiyatrosunun" eski gelenek ve göreneklerinin bir tezahürü olduğunu dile getiren Karahocagil, şunları kaydetti:

"Devletine hakaret edeceksin, Cumhurbaşkanına, aklına gelen her türlü küfrü yapacaksın, annesine söveceksin, sonra da ben mağdurum ayaklarına yatacaksın, kusura bakma yemezler. Her günü yeni bir gün, her günü yeni bir şeyler söyleme zamanı olarak gören büyük lidere, Türk milleti sevgisini artırmakta, ona karşı söylemde bulunan tüm kesimleri elinin tersiyle itmektedir."

Karahocagil, 2003 öncesinde devlet ile toplum arasında açılan mesafenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun kendilerine biçtiği siyasetle kapandığını ifade ederek, "AK Parti toplumla sahici bağlar kurarak, siyasete kaybettiği itibarı yeniden kazandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da Aile Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, aile kurumuna ve aile değerlerine gereken önemi vermek, geçmişten bugüne aile değerlerini genç kuşaklara aktarabilmek için uygun yöntem ve faaliyetlerin geliştirilmesinin ana amaçları olduğunu aktardı.