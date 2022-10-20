Son dakika haberleri! Aydemir TBMM'de Erzurum eğitim yatırımlarını paylaştı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Aydemir TBMM'de Erzurum eğitim yatırımlarını paylaştı

20.10.2022 09:22
Son dakika haberleri! Aydemir TBMM'de Erzurum eğitim yatırımlarını paylaştı

Edinilen son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulunda söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Eğitim Bütçesine yaptığı vurgu üzerinden Erzurum'daki Eğitim yatırımlarına işarette bulundu.

TBMM Genel Kurulunda söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Eğitim Bütçesine yaptığı vurgu üzerinden Erzurum'daki Eğitim yatırımlarına işarette bulundu. Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'da kaydedilen 6 Milyar 100 Milyonluk Eğitim yatırımları iftihar varakalarımızdandır' dedi.

Aydemir Eğitim Yatırımlarını Değerlendirdi

2023 Yılı Bütçesi üzerinden eğitim yatırımlarını değerlendiren Milletvekili Aydemir, 'Grup toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek olan Cumhurbaşkanlığı bütçesine vurgu yaptı ve bir hususun altını çizdi "Milli Eğitim mevzusunda bizden önceki bütçede 10 milyar öngörülen bütçe değeri bizimle beraber 58 kat artmış." dedi. Bu çok çok calibi dikkat bir vurgudur. Ben de buna işaret olsun diye Erzurum'a yapılan yatırımları burada not düşmek istiyorum.' dedi.

'Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız'

AK Parti iktidarları döneminde Erzurum'a 6.1 milyar TL tutarında eğitim yatırımı yapıldığı, bunun ilde Cumhuriyet tarihinde kaydedilen en büyük eğitim yaklaşımı olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, Tüm ülkede olduğu gibi Erzurum'da da eğitime özel bir dikkat ve hassasiyet göstererek, yatırımlar zinciri oluşturan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını belirtti.

Erzurum'a 6.1 Milyarlık Eğitim Yatırımı

Erzurum'da gerçekleştirilen eğitim yatırımlarından örnekler veren Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'da bizim iktidarlarımızın döneminde 42 adet anaokulu yapmışız, 270 ilkokul yapmışız, 49 ortaokul yapmışız, 65 lise, 53 pansiyon, 176 öğretmen lojmanı yapmışız. Spor salonu, atölye, halk eğitim merkezi, rehberlik araştırma merkezi, öğretmenevi, özel eğitim okulu, buna benzer çok sayıda yatırım yapmışız ve bunların toplam değeri 6 milyar 100 milyona baliğ olmuş. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vurgusunu teyit eden bir gelişmedir, kendisine minnettarız.' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Aydemir TBMM'de Erzurum eğitim yatırımlarını paylaştı - Son Dakika

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