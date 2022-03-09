Bakan Akar: "Rus limanlarında gemilerimiz var. Onlarında bir an önce, daha önce planlandığı gibi güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rus limanlarında gemilerimiz var. Onlarında bir an önce, daha önce planlandığı gibi güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Akar, AK Parti Grup toplantısından önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüşmesine ilişkin olarak, "Şoygu görüşmesi olumlu yapıcı görüşme yaptık. Birinci konu ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi ve ateşkesin gelmesi. Türkiye olarak iki uçağımız var. Aynı zamanda Rus limanlarında gemilerimiz var. Onlarında bir an önce, daha önce planlandığı gibi güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Kaç geminin olduğu ve Deniz kuvvetleri gemilerinin refakat etmesine ilişkin soruya Akar, "Ona gerek yok. Ticaret gemilerimizin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı sağlayacak. Uygun olan zamanda gelecek. Gıda gemilerim dışında Türk bandralı gemilerimiz var" ifadelerini kullandı.