Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da
BARTIN - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Bartın'da taşkından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.
Bartın'da meydana gelen taşkınlar ve selin ardından Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Bartın'a gelerek taşkından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.
Kastamonu'dan karayolu ile Bartın'ın Abdipaşa beldesine gelen Bakan Karaismailoğlu burada esnaf ve vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Abdipaşa Belediyesini ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Bakan Karaismailoğlu Abdipaşa beldesinde taşkınlardan etkilenen Derecik köyünde incelemelerde bulundu. Bölgedeki çalışmaları inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu daha sonra Kozcağız beldesine geçti.
Kozcağız beldesinin Kavlaklık mahallesinde taşkın nedeniyle çöken yol ve yıkılan 4 katlı binanın bulunduğu alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu Şarköy'de yıkılan geçici köprüyü de inceledikten sonra bölgedeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak üzere Kozcağız Belediyesi'ne geçti.
Bakan Karaismailoğlu'na Bartın programında Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç eşlik etti.
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