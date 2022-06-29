Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da

29.06.2022 19:39

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Bartın'da taşkından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da

BARTIN - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Bartın'da taşkından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Bartın'da meydana gelen taşkınlar ve selin ardından Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Bartın'a gelerek taşkından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Kastamonu'dan karayolu ile Bartın'ın Abdipaşa beldesine gelen Bakan Karaismailoğlu burada esnaf ve vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Abdipaşa Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Bakan Karaismailoğlu Abdipaşa beldesinde taşkınlardan etkilenen Derecik köyünde incelemelerde bulundu. Bölgedeki çalışmaları inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu daha sonra Kozcağız beldesine geçti.

Kozcağız beldesinin Kavlaklık mahallesinde taşkın nedeniyle çöken yol ve yıkılan 4 katlı binanın bulunduğu alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu Şarköy'de yıkılan geçici köprüyü de inceledikten sonra bölgedeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak üzere Kozcağız Belediyesi'ne geçti.

Bakan Karaismailoğlu'na Bartın programında Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç eşlik etti.

YORUMLAR
500
Taşkınların yaşandığı Bartın'da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı Taşkınların yaşandığı Bartın'da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'ta incelemelerde bulundu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'ta incelemelerde bulundu Açıklaması
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:35 Brentford'den Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! 23 milyon euroyu gözden çıkardı
20:01 Dezenformasyon yasası görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı
19:56 Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti
19:55 NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar
19:32 Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 20:55:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement