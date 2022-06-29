Kozcağız beldesinin Kavlaklık mahallesinde taşkın nedeniyle çöken yol ve yıkılan 4 katlı binanın bulunduğu alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu Şarköy'de yıkılan geçici köprüyü de inceledikten sonra bölgedeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak üzere Kozcağız Belediyesi'ne geçti.

Kastamonu 'dan karayolu ile Bartın'ın Abdipaşa beldesine gelen Bakan Karaismailoğlu burada esnaf ve vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Abdipaşa Belediyesini ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da - Son Dakika

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