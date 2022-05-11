Son dakika haberleri! Başkan Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Başkan Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmuyor

11.05.2022 17:26
Son dakika haberleri! Başkan Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmuyor

Son dakika politika haberi... Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmayarak gönüllerine dokunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmayarak gönüllerine dokunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık bir yıl önce açılan Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü Görevlileri Bandırma'da Şehit Yakınları ve Gazileri ziyaret etti. Görevliler Gaziler, Ecevit Karakoyun ve Ertan Kanarlıoğlu' ile bir süre görüşerek Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın selamını getirerek, sorun ve istekleri hakkında görüş alışverişinde bulundular. Başta Başkan Yılmaz ve Büyükşehir Şehit yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Ali Zeybek' e teşekkür eden Gazi Ecevit Karakoyun, "Şehit ve Gazi Ailelerinin ulaşımda yaşadıkları tüm sıkıntıları çözdükleri için, Şehit ve gazi çocuklarının işe alınmasında yardımcı oldukları için, kültürel geziler düzenleyerek ailelere moral ve motivasyon sağladıkları için, Gazi ailelerine ekmek satış noktasının işletmesini vermek iş imkanı sağladıkları ve her konuda yanı başımızda oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi. Görevliler Gazilere çeşitli hediyeler verdi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Şehit, Gazi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Başkan Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmuyor - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Başkan Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement