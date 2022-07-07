Son dakika haberleri: Çanakkale şehitleri için anma programı ATO ev sahipliğinde yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Çanakkale şehitleri için anma programı ATO ev sahipliğinde yapıldı

07.07.2022 14:05
Son dakika haberleri: Çanakkale şehitleri için anma programı ATO ev sahipliğinde yapıldı

Son dakika habere göre Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın (TDPV) "Uluslararası Çanakkale dayanışması" projesi çerçevesinde düzenlediği "Şehitlerimize Vefa ve Anma" etkinliği ATO Meclis Salonunda yapıldı.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın (TDPV) "Uluslararası Çanakkale dayanışması" projesi çerçevesinde düzenlediği "Şehitlerimize Vefa ve Anma" etkinliği ATO Meclis Salonunda yapıldı.

TDPV "Uluslararası Çanakkale Dayanışması" projesi çerçevesinde Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'dan gelen 50 şehit ve gazi yakınına yönelik olarak Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'in ev sahipliğinde "Şehitlerimize Vefa ve Anma" programı düzenlendi. Etkinlik, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun teşrifleriyle ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yavuz Selim Kıran ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın katılımıyla gerçekleşen programın açılışında konuşan TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı koşulları hatırlatarak, "Bu topraklardan bizi söküp atmanın hesabını yapanlar yine var. Onun için 107 yıl önce olduğu gibi bugün ve gelecekte geçmişte ortakça yaşayan, ortak tarihi ve kültürü yaşayan insanlar olarak bu birlikteliği tesis etmek hepimizin ortak görevi. Bu, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika olabilir" dedi.

"Terörle mücadele ve bağımsızlık mücadelesini sürdürüyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise konuşmasında, Türk dünyasının geniş bir coğrafyaya uzandığını belirterek, "Türk dünyası aslında beş milyon kilometrekarelik bir coğrafya. Balkanlardan Çin'e kadar uzanan ve 300 milyonu bulan insanın yaşadığı, dünya ekonomisi içerisinde 11. sırada yerini alan büyük bir topluluk. Burada dayanışmanın, kaynaşmanın asıl amacı, karışıklıklar yerine barışı hakim kılmak ve bu coğrafyada yaşayan insanları, soydaşları bir araya getirmek" dedi.

"Allah bize 21. yüzyılın Çanakkale'sini 22. yüzyıla bırakmayı şerefle, onurla, kardeşlikle, birlikle ve beraberlikle nasip etsin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı konuşmada Çanakkale Savaşı'nda şehit ve gazi olan askerlerin torunlarından oluşan ve 7 Balkan ülkesinden 50 kişinin katıldığı etkinliği çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Her yüzyılın bir Çanakkale'si vardır. Siz 21. yüzyılın Çanakkale'sinin evlatlarısınız. Allah bize 21. yüzyılın Çanakkale'sini 22. yüzyıla bırakmayı şerefle, onurla, kardeşlikle, birlikle ve beraberlikle nasip etsin" dedi.

Baran'dan şehit torunlarına şiir

Balkan Coğrafyasından gelerek Çanakkale'de şehit ve gazi olan kahramanların torunlarına hitap eden ATO Başkanı Gürsel Baran, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşları'nın şiddeti ve önemini anlattığı "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirini okudu.

ATO Meclis Başkanı aynı zamanda TDPV İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Deryal de yaptığı konuşmada, Mete Han ve Atatürk'ü örnek göstererek tarih boyunca Türk milletine pranga vurulamadığını ve vurulamayacağına dikkat çekti. Deryal, "Anasından, babasından, evladından, yarinden vazgeçen, kendi canını hiçe sayan, düşlerini, sevgilerini, hayatını ve kanını topraklarımıza veren bütün şehitlerimize Rahmet diliyor, onların önünde muhabbet ve hürmetle eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Baran, ATO Meclis Başkanı Deryal, TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, Balkan ülkelerinden gelen şehit torunlarına programa katılımlarından ötürü plaket verdi. Program, Sanatçı Abdullah Gündüz ve ekibinin Rumeli Türküleri Konseriyle devam etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Çanakkale şehitleri için anma programı ATO ev sahipliğinde yapıldı - Son Dakika

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