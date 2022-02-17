Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engellilerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi" Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık faiz tartışmasının gündemden önemli ölçüde düştüğünü, aynı şekilde döviz kurunun da istikrara kavuştuğunu belirterek, "Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi" törenine katıldı.

Ülkelerin ve milletlerin tarihlerinde, onların asırlık yürüyüşlerine istikamet veren dönüm noktaları bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin de bin yıllık vatanı olan Anadolu'da bu şekilde pek çok dönüm noktası yaşadığını kaydetti.

Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nden kısa bir süre sonra İznik'te Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunun bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, " Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi tarafından Söğüt'te dikilen ve kısa sürede 3 kıta 7 iklimi altında toplayan Osmanlı Devleti'nin kuruluşu da böyle bir dönüm noktasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından dört bir yandan paramparça edilmeye çalışılan vatanımızın, elimizde kalan son parçası Anadolu'da yükselttiğimiz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı da böyle bir dönüm noktasıydı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi de Anadolu'daki varlığımız, Cumhuriyet'imizin 99 yıllık birikimi ve geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı üzerinde yeni bir tarihi hamlenin hazırlıkları içerisindeyiz. Yunus Emre 'Hamdık, piştik, yandık' diyor ya. İşte biz de ülkemizi, hamlık dönemini geride bırakıp, pişme dönemine geçirmek için verdiğimiz mücadelenin son aşamasındayız. Osmanlı için bu kritik sıçrama dönemi İstanbul'un fethiydi. Bizim için de bu dönem, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma, yani 2023 hedeflerimize ulaşma, 2053 vizyonumuza kilitlenme sürecidir. Milletçe bu safhaya gelene kadar çok mücadele ettik, çok çalıştık, çok emek harcadık, çok bedel ödedik, çok fedakarlık yaptık. Hani derler ya 'yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik.' İşte biz de uğraştık, didindik, çabaladık, kuyruğuna geldik."

"Türkiye, yaptığı hazırlıkların karşılığını alıyor"

Dünya dengeleri, küresel sağlık krizi ve onun açığa çıkardığı ekonomik sarsıntılarla bozulurken Türkiye'nin hazırlıklarının karşılığını, yatırımla istihdamla üretimle ihracatla cari fazlayla büyüme yoluyla aldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkıntılar da olduğuna dikkati çekti.

"Vesayetten darbelere, terörden ekonomik tuzaklara kadar nice saldırıları göğüslemiş bir ülke olarak, bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayat pahalılığı başta olmak üzere, kimi konjonktürel meselelerin bizi asıl hedeflerimizden, asıl vizyonumuzdan koparmasına izin veremeyiz. Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak darbecilerin önünü nasıl kestiysek terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek ekonomik tetikçilere meydanı nasıl bırakmadıysak vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izniyle kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefiyle hazırladığımız programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi, faiz prangasını da döviz kuru prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz artık faiz tartışması, gündemden önemli ölçüde düştü. Aynı şekilde döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var. Ekonomi programımızın birinci amacı insanlarımızı işsiz, aşsız, gelirsiz bırakmamaktır. Yani istihdamı güçlendirmektir. Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi savrulmalar yaşadığı istihdamda, biz salgın döneminde 3 milyon artış sağlamayı başardık. Böylece toplam istihdamı tarihimizde ilk defa, 30 milyonun üzerine çıkardık. Bu ne demek biliyor musunuz? Ülkemizde çalışabilecek çağ nüfusunun neredeyse yarısı istihdam ediliyor demektir."

"Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girdi"

Sanayi, üretim, lojistik tarafında sıkıntı olmadığını, baharla birlikte turizm ve inşaat sezonunun açılacağını, böylece istihdam oranının hızla artmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz sürekli felaket senaryoları yazarak milletin moralini bozmaya, umudunu zayıflatmaya, karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın." dedi.

Türkiye'nin ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak, 2023'e de Cumhuriyeti'mizin 100'ncü yılına yakışır bir siyasi ve ekonomik güçle gireceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeter ki biz şu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Emin olun gerisi çok kolay. Hep diyorum ya 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Engellilere verilen hizmetlerde katkısı olanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması yapılanları da tebrik etti.

Törenden notlar

Tören öncesi, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi korosu müzik dinletisi sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Yaşama Yolculuk" isimli video gösteriminin yapıldığı törende, kamuda çalışan engelliler adına Turgay Karakaş söz aldı.

Serebral Palsili (SP) olarak uzay mühendisliği bölümünü bitirdiğini, bunun Türkiye'de ilk olduğunu belirten Karakaş, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Engellilere, "Çalışmayı hiçbir zaman bırakmayın, kendinize güvenin, devlet ve millet için çalışın, o kadar başarılı olun ki arkanızdan gelenlere örnek olun" tavsiyesinde bulunan Karakaş, atamaların hayırlı olmasını diledi.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Hamide Coşkun ve Aysel Kürkçü'nün yaptığı "Deniz Feneri" isimli tablo takdim edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, butona basarak engellilerin atamasını gerçekleştirdi. Erdoğan, butona basarken Turgay Karakaş'ı da sahneye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atanan bazı isimleri sayarak, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Böylece, 88 kamu kurum ve kuruluşuna, 81 ilde 44 farklı unvan ve sınıflarda, 62'si ilköğretim, 727'si orta öğretim, 603'ü ön lisans, 1535'i lisans mezunu olmak üzere, 2 bin 927 boş kadroya engelli ataması yapıldı.

(Bitti)