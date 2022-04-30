Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler Akgün ve Uzun'a rahmet diledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler Akgün ve Uzun'a rahmet diledi

30.04.2022 22:02
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler Akgün ve Uzun'a rahmet diledi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun ile Eren Abluka-5 operasyon bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'e rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun ile Eren Abluka-5 operasyon bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5 operasyon bölgesinde elim bir kaza sonucu şehit olan kahraman Jandarmamız Fatih Berkay Akgün'e ve Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Nurettin Uzun'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler Akgün ve Uzun'a rahmet diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler Akgün ve Uzun'a rahmet diledi - Son Dakika
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