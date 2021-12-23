Son dakika haberleri! Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İlhan'dan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan makamında kabul etti.

Kıbrıslı Türkleri yok etmek için bundan 58 yıl önce Kıbrıs'ta insanlık suçu işlendiğini dile getiren Topçu, "Bildiğiniz gibi Yunan destekli EOKA'lı Rum katiller, Kıbrıslı Türkleri yok etmek için bundan 58 yıl önce Kıbrıs'ta insanlık suçu işledi ve bu soykırım girişimi insanlık tarihine ve vicdanlara 'Kanlı Noel' olarak kazındı.24 Aralık 1963 gecesi, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet hanım ile üç yavrusu Murat, Hakan ve Kutsi'nin Rum Vandallarca banyo küvetinde kurşun yağmuruna tutularak şehit edilmeleri 'Kanlı Noel'in' simgesi oldu. Bugün, İlhan ailesinin ve milletimizin çok değerli evladı, Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Bilim Kurulu Üyemiz ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Beyi milletimizin evinde, 'Milli Mücadele ve Şehitler Haftası'nda' ağırlamış olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftasında, 'Kanlı Noel'in' masum şehitlerinin manevi huzurlarında, Kıbrıs Türkü'nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve azizi şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bu vesile ile, Büyük Türk milletinin, Allah, vatan, bayrak uğruna neleri göze alabildiğinin bir diğer şanlı delili olan Sarıkamış Harekatının 107. yılında başta kefenleri kar olan şehitlerimiz olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi sağlık ve esenlik dilekleri ile anıyorum" dedi.

Mustafa İlhan ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Devletimizin bu meseleye sahip çıkması, aradan 60 yıla yakın zaman geçmesine rağmen unutmaması, unutturmaması çok önemli. Zira geldiğimiz aşamaya baktığımızda toplumun bazı kesiminde Kıbrıs'ın Türklük mücadelesini unutmuş olan insanlar olduğuna şahit oluyoruz. Bu durum, biz İlhan ailesini çok üzüyor. Oysa ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hem Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesi, hem de Türkiye'nin varlık mücadelesi açısından çok önemli. Kıbrıs'a giden vatandaşlarımıza, Lefkoşa'yı, sınır boylarını mutlaka ziyaret etmelerini öneriyoruz. Kıbrıs'ta şu an Selimiye Camisi olan yerde, Kudüs krallarının taht giymesi için yapılan kilise ile bütün dünyaya Kıbrıs'ın sanki Haçlıların yolunun üzerinde bir sınır karakolu ve Kudüs'ün kapısını açan yer olduğu düşüncesini hakim kılmak istediler. Aslında Rumlar da hala bu düşünce hakim. Lefkoşa'da Dereboyu caddesinde ve İngilizlerin o zaman karargah olarak kullandığı Legea Palas'a kuş uçuşu 500 metre mesafede ve güya güvenli bölge. O sırada babam Gönye'de hastaların, yaraların tedavisi ile ilgileniyor. Hatta Rum vatandaşlar ya da Rum askerlerin tedavisini de yapıyor. Bu arada Ailemizin açıkça evi gösteriliyor. EOKA denen terör örgütü soykırım niyeti ile Megalo İdealarını gerçekleştirmek için ilk adımı atıyor. KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey, dün hala daha yeni cenazeleri bulunan çocuk şehitlerin defin törenindeydi. Siz bir alayın tabibi Türk subayısınız diye, Türk soylusunuz diye evinize giriliyor 3 çocuğunuz eşiniz ve bir tanesi 1 yaşında bile değil kurşunlanarak şehit ediliyor. Kıbrıs konusunu çok görmezden gelmek hatta yokmuş gibi saymak inanın sadece Kıbrıs Türkü'nün değil bütün Türklerin dünyadaki varlık mücadelesini görmezden gelmek olur diye düşünüyorum" - ANKARA