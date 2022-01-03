Son dakika haberleri! Jamaika'dan, Haiti cumhurbaşkanına düzenlenen suikast zanlısına sınır dışı kararı - Son Dakika

Jamaika Başsavcısı geçen sene düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Cumhurbaşkanının öldürülmesine karışan Kolombiyalı eski askerin 3 Ocak'ta sınır dışı edileceğini açıkladı.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise geçtiğimiz Temmuz ayında suikaste uğrayarak hayatını kaybetmişti. Jamaika Başsavcısı, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'e düzenlenen saldırıda suçlu bulunan Kolombiyalı eski askerin 3 Ocak'ta sınır dışı edileceğini açıkladı. Haitili yetkililer 43 yaşındaki zanlı Mario Antonio Palacios'u, Temmuz ayında cumhurbaşkanı Moise'a özel konutunda düzenlenen ve eşinin de yaralandığı saldırıdaki paralı asker grubunun bir parçası olmakla suçluyor. Jamaika Başsavcısı Marlene Malahoo Forte, olayla ilgili Haitili yetkililerden istenen ayrıntıların verilmediğini belirterek "Elde edilen bilgiler, onu suikastla ilişkilendirmedi, silahlı soyguna teşebbüs zanlısı olduğunu gösterdi" dedi.

Zanlı Palacios, geçtiğimiz Ekim ayında Dominik Cumhuriyeti'nden yasadışı yollarla ülkeye girmekten suçlu bulunarak Jamaika'da tutuklanmıştı. - KİNGSTON