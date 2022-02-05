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Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

05.02.2022 11:35
Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katılımıyla yapılacak toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulundu. Anıtta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Bahçeli, anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre partililerle sohbet etti, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.

MHP'nin, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık mahiyetinde 2021'den bu yana sürdürdüğü program çerçevesinde düzenlediği toplantıda, ülke gündeminde yer alan konular değerlendirilecek.

Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

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Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Kızılcahamam, Ülkücü, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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