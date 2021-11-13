Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Konya'da et entegre tesisi açtı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Konya'nın Ereğli ilçesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılan ETBİR Et Entegre Tesisi'nin açılışına katıldı.

Özkaldı, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisin açılışında, Ereğli'de Sol Sahil Sulaması ve Sağ Sahil Sulaması'nın 1985'te devreye alındığı şekliyle geleceğin modern tarımının yakalanamayacağını söyledi.

Dünya Bankasından Sol Sahil Sulaması için kredi talebinin kabul gördüğünü dile getiren Özkaldı, şöyle konuştu:

"Biz, Sol Sahile 600 milyon lira değerinde yatırımı başlattık. Bugün itibarıyla yüzde 17'lik fiziki gerçekleşmişliğimiz var. Önümüzdeki sene inşallah, eski sistemden yeni sisteme geçiş örneği olarak 3 bin 500 hektar alanı modern sulama sistemine açacağız. Sağ Sahil Kapalı Sulama sistemimizde ise yüzde 11'lik bir gerçekleşme var. Konya'da son 19 yılda DSİ olarak toplam 12,3 milyar liralık yatırım yapmışız ve toplamda da 288 tesisi hizmete almışız."

Özkaldı, nüfus artışına bağlı olarak gıdaya talebin her geçen gün arttığını vurguladı.

Hayvansal gıdalara talebin artmasının da hayvancılık sektörünün dünyadaki önemini bir kez daha ortaya çıkardığını aktaran Özkaldı, şunları kaydetti:

"Dünyada hayvancılık sektöründen geçimi sağlayan yaklaşık 1,5 milyar insan var. Ülkemizde ise nüfus bakımından kişi başına kırmızı et tüketimi her geçen gün artıyor. 2021 yılı haziran ayı verilerine baktığımızda 18 milyon 318 bin büyükbaş hayvanımız var. 57 milyon 417 bin de küçükbaş hayvanımız var. Konya, 946 bin 144 büyükbaş hayvan sayısı ile ülkemizin birinci sırasında yer almaktadır. Konyalı çiftçimizi, üreticimizi tebrik ediyorum. Yaklaşık 3 milyon küçükbaş hayvan sayısı ile de ikinci sırada yer almakta. Bugün itibarıyla Konya'da toplam 20 tane, Avrupa'nın ve dünyanın en modern, hijyenik kesimhanesi bulunuyor. Bu tesisin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Konya'ya hayırlı olmasını diliyorum."

Açılışa, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.