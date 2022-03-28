TBMM'den 'Meclis Hastanesi' açıklaması - Son Dakika
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TBMM'den 'Meclis Hastanesi' açıklaması

28.03.2022 15:55
TBMM'den 'Meclis Hastanesi' açıklaması

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis Hastanesi'nin Genel Kurul'un çalıştığı dönemlerde 09.00-18.00 saatleri arasında, Genel Kurul'un tatile girdiği dönemlerde ise 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet sunduğunu açıkladı.

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis Hastanesi'nin Genel Kurul'un çalıştığı dönemlerde 09.00-18.00 saatleri arasında, Genel Kurul'un tatile girdiği dönemlerde ise 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet sunduğunu açıkladı.

TBMM Genel Sekreterliği, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Twitter'daki hesabından yaptığı "Meclis Hastanesi Sağlık Bakanlığına bağlı. Tüm hastanelerde mesai saat 08.30 başlıyor. Ancak Meclis Hastanesinde mesai saat 09.00'da başlıyor. Her yerde çifte standart" paylaşımına ilişkin, yazılı açıklamada bulundu. Meclis Hastanesi tarafından, TBMM Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "Milletvekilleri, idari teşkilat personeli ve bunların emeklileri ile bakmakla yükümlülerine, ayrıca kurumumuzda görev yapan sözleşmeli ve geçici görevli personel ile bunların bakmakla yükümlülerine sağlık hizmeti verilmektedir. Hastanenin çalışma saatlerinin TBMM'nin uyguladığı mesai saatlerine göre olacağı söz konusu protokolde hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, Genel Kurul'un çalıştığı dönemlerde 09.00-18.00 saatleri arasında, Genel Kurul'un tatile girdiği dönemlerde ise 08.30-17.30 saatleri arasında hastane tarafından hizmet sunulmaktadır. Ayrıca, süre sınırlaması olmaksızın Genel Kurul'un çalışmaları ile komisyon toplantılarının bitimine kadar da nöbetçi sağlık personeli ile hizmet sunumuna devam edilmektedir."


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Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM'den 'Meclis Hastanesi' açıklaması - Son Dakika


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