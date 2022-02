Son dakika haberleri! Ukrayna'da askeri seferlik ilan edildi, halk askere çağrılmaya başlandı - Son Dakika

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin Başkanı Denis Puşilin tarafından bölgede askeri seferberlik ilan edildi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin Başkanı Denis Puşilin tam bir askeri seferberliğin ilan edildiği bildiri yayınladı. Puşilin tarafından yapılan açıklamada, " Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin vatandaşları, Ukrayna tarafında Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ateş açılıyor. Güvenlik güçlerimiz, Ukrayna istihbaratı tarafından organize edilen birkaç patlamayı engelledi. Bize bombalarla, mermilerle her yönden saldırıyorlar. Yerli halkın 18 Şubat'ta Rusya Federasyonu'na tahliyesi başladı. Kiev'in her türlü agresif hareketine cevap verecek durumdayız. Birlik olmak zorundayız. Ülkemin silah tutabilecek tüm erkeklerine sesleniyorum. Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bölgede tam seferberlik kararını imzaladım" dedi.

Puşilin'in yayınladığı bildirinin ardından benzer bir duyuru da Lugansk bölgesindeki mevkidaşından hızla geldi. - KİEV