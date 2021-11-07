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Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti - Son Dakika

Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti

07.11.2021 18:13

Son dakika: Meral Akşener'in Bingöl ziyareti esnasında şehit yakınına küfür ettiği anlar kameralara yansıyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etti.

İYİ Parti heyetinin Bingöl'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şehit yakını Tahir Gümren, Akşener'e seslenmiş ve kendisi hakkındaki şikayeti nedeniyle sıkıntısını dile getirmişti. Bu sırada devreye giren İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile şehit yakını arasında istenmeyen bir diyalog yaşandı. Türkkan, şehit yakınına yönelik ağır küfür etti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Olayın ardından sosyal medya ayağa kalktı. Çok sayıda kullanıcı, Lütfü Türkkan için "İstifa" etiketi altında paylaşımlarda bulundu. İYİ Parti heyetini de Lütfü Türkkan'ı görevden almaya davet ettiler.

AKŞENER'İN İSTEĞİYLE GÖREVİ BIRAKTI

Tepki çeken olay sonrası özür dileyen Türkkan, görevinden istifa etti. Türkkan, partisinin TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum" dedi.

"DİLEKÇESİ İŞLEME ALINDI"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan tarafından sunulan 6 Kasım 2021 tarihli istifa dilekçesi işleme alınmış ve Grup Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda istifa ile boşalan grup başkanvekilliği seçimi için parti grubumuzun 8 Kasım 2021 Pazartesi günü Saat 14.00'te toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır. Çeşitli platformlarda yazılıp konuşulanların aksine, herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp; Sayın Lütfü Türkkan, bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etmişlerdir" ifadesi kullanıldı.

Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti

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Son Dakika Politika Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti - Son Dakika
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