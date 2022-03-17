Son Dakika | Milletvekili Tutdere, Sağlık Bakanı Koca'ya ilin sağlık sorunlarını iletti - Son Dakika
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Son Dakika | Milletvekili Tutdere, Sağlık Bakanı Koca'ya ilin sağlık sorunlarını iletti

17.03.2022 15:32
Son Dakika | Milletvekili Tutdere, Sağlık Bakanı Koca'ya ilin sağlık sorunlarını iletti

Bir son dakika haberine göre TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ederek 150 Yataklı Devlet Hastanesini hatırlattı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ederek 150 Yataklı Devlet Hastanesini hatırlattı.

Milletvekili Tıutdere, Bakan Fahrettin Koca'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Adıyaman'da yapımı devam eden ve yapılması planlanan sağlık projeleri hakkında bilgi alarak 150 yataklı devlet hastanesi başta olmak üzere ildeki sağlık alanındaki sorunları aktardı.

150 Yataklı Devlet Hastanesi başta olmak üzere Adıyaman'ın sağlık alanındaki eksiklerini Bakan Koca'ya aktardığını söyleyen Milletvekili Tutdere, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi başta olmak üzere Adıyaman'ın sağlık alanındaki tüm eksikliklerini ifade ederek eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli ödeneklerin ayrılmasını gerektiğini ifade ettim. Ayrıca, ilçelerimizin sağlık alanında yaşadığı sorunları ve eksiklikleri sıralayarak Adıyamanlı hemşehrilerimizin tarafımıza iletmiş olduğu sorunları da Bakan Koca'ya ilettim. Gerek TBMM Genel Kurulunda, gerek komisyon çalışmalarında, gerekse bütçe görüşmelerinde Adıyamanlı hemşehrilerimizin Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi talebini gündeme taşıdık. 150 yataklı devlet hastanesinin yapılacağı açıklanmış olmasına rağmen hastane inşaatına başlanılması için herhangi bir somut adım hala atılmamıştır. Adıyamanlı hemşehrilerimizin bu önemli ve hayati talebini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir kez daha hatırlatarak hastanemizin yapım talebini yineledik. Adıyamanlı hemşehrilerimiz bazı bölümlerde yaşanan doktor eksikliğinden dolayı çevre illere gitmek zorunda kalmaktadır. Bu durum hemşehrilerimizi hem maddi olarak hem de manevi olarak zora sokmaktadır. Bakan Koca ile yaptığımız görüşme sırasında Adıyaman il merkezi başta olmak üzere ilçe hastanelerimizde eksiklik olan bölüm doktorlarımızın atamasının yapılmasını ve hemşehrilerimizin taleplerinin karşılanmasını talep ettik. Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi yapılıp, Adıyaman'ın sağlık alanındaki tüm sorunları çözülünceye kadar mücadelemizi sürdürecek, çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Fahrettin Koca, Milletvekili, Adıyaman, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Milletvekili Tutdere, Sağlık Bakanı Koca'ya ilin sağlık sorunlarını iletti - Son Dakika


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