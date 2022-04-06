Son dakika politika: CHP'li Yalım, Bakan Kirişci'ye orman yangınları için alınan tedbirleri sordu - Son Dakika
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Son dakika politika: CHP'li Yalım, Bakan Kirişci'ye orman yangınları için alınan tedbirleri sordu

06.04.2022 11:41
Son dakika politika: CHP'li Yalım, Bakan Kirişci'ye orman yangınları için alınan tedbirleri sordu

Son dakika politika haberine göre CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye orman yangınları için alınan tedbirleri sordu.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye orman yangınları için alınan tedbirleri sordu.

Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl meydana gelen orman yangınlarına zamanında müdahale edilemediğini savundu.

Tarım ve Orman Bakanlığının o dönemdeki açıklamalarına değinen Yalım, yeterli imkan bulunmadığı için birçok ilde yangınların ağır tahribata yol açtığına işaret etti.

Yalım, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'ye, olası orman yangınlarına müdahale için gerekli ekipmanların temin edilip edilmediği sorusunu yöneltti.

Yalım, Türk Hava Kurumu envanterindeki yangın söndürme uçaklarının sayısı ile kiralanan helikopter ve uçakların sayısını, durumunu, ödenen tutarları, yangınlardan sonra ne kadar alanın ağaçlandırıldığını, zarar gören alanların imara açılıp açılmadığını öğrenmek istedi.

Zafer Havalimanı'nda yüklenici firmaya verilen Hazine garantisi nedeniyle Uşak Havalimanı'nın ulaşıma kapatıldığını iddia eden Yalım, "Ulaştırma Bakanı, Uşak Havalimanı'nı açın. Hatalı sözleşme nedeniyle Uşaklıları cezalandırıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın Zafer Havalimanı'nın çalışması imkansız." sözlerini sarf etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Orman Yangınları, Bekir Pakdemirli, Uşak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: CHP'li Yalım, Bakan Kirişci'ye orman yangınları için alınan tedbirleri sordu - Son Dakika


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