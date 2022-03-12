Son dakika politika: Cumhur İttifakı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika politika: Cumhur İttifakı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret

12.03.2022 12:24
Son dakika politika: Cumhur İttifakı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret

Son dakika haber... Bilecik'te Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret etti.

Bilecik'te Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret etti.

Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'a ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Milletvekilimiz Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanlarımız ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettik. İlimiz geneli yatırımlar ve projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Şuan da ilimizde devam eden alt yapı çalışmaları için Bilecik Belediyesi' ne 30 milyon TL yatırım bedelini bir kalemde sunan bakanımız yine şehrimize bonkör davrandı. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Öte yandan Bakan Kurum, belediye başkanlarının bakanlıklarına ilgili projelerini inceleyerek, hepsine destek vereceklerini belirtti. - BİLECİK

Son dakika politika: Cumhur İttifakı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret
Son dakika politika: Cumhur İttifakı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret
Son dakika politika: Cumhur İttifakı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret
Son dakika politika: Cumhur İttifakı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret

YORUMLAR
500
Türkiye ile Angola şehircilik alanında işbirliği yapacak Türkiye ile Angola şehircilik alanında işbirliği yapacak

İklim Değişikliği, Cumhur İttifakı, Murat Kurum, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Cumhur İttifakı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
11:47 Tanga şortla twerk yapan kadın garsonlar sosyal medyanın gündemine oturdu
11:39 Yeliz Yeşilmen de "Gülşen yorumcuları" arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne?
21:41 Yavaş "Özel halk otobüslerinin talebini karşılayamayız" demişti, Bursa Büyükşehir: 20 milyon TL destek sağladık
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 12:30:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika politika: Cumhur İttifakı'ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement