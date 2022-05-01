Son dakika politika: Kumluca Şehitler Meydanı törenle açıldı - Son Dakika
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Son dakika politika: Kumluca Şehitler Meydanı törenle açıldı

01.05.2022 22:58
Son dakika politika: Kumluca Şehitler Meydanı törenle açıldı

Son dakika habere göre Bartın'ın Kumluca beldesinde yapımı tamamlanan Şehitler Meydanı törenle açıldı.

Bartın'ın Kumluca beldesinde yapımı tamamlanan Şehitler Meydanı törenle açıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı tamamlanan Şehitler Meydanı törenle hizmete alındı.

Kumlucalı Şehit J. Uzm. Çvş. Sinan Oruç'un şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen iftar programının ardından Kumluca Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı tamamlanan Şehitler Meydanı için açılış töreni düzenlendi.

Törene TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, "Bugün Kumluca Belediyesi olarak önemli bir projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının son gününde ve Kumlucalı Şehidimiz J. Uzm. Çvş. Sinan Oruç'un şehadetinin yıldönümünde düzenlediğimiz iftar programının ardından yapımı tamamlanan Şehitler Meydanını hizmete açıyoruz. Vatanın bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna şehadete eren Kumlucalı şehitlerimizin isimlerinin anıtlarda yer aldığı meydanımız Kumlucalı hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz için huzur içinde vakit geçirebilecekleri bir alan oldu. Farklı etkinliklerinde düzenlenebileceği Şehitler Meydanının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, vatanı uğruna şehadete ermiş tüm şehitlerimizi de saygı ve minnetle anıyorum." Diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehitler Meydanı açılışı yapılarak hizmete alındı. - BARTIN

Son dakika politika: Kumluca Şehitler Meydanı törenle açıldı
Son dakika politika: Kumluca Şehitler Meydanı törenle açıldı
Son dakika politika: Kumluca Şehitler Meydanı törenle açıldı
Son dakika politika: Kumluca Şehitler Meydanı törenle açıldı

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Kumluca, Bartın, Şehit, Oruç, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Kumluca Şehitler Meydanı törenle açıldı - Son Dakika


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