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Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ana konularda ABD'den olumlu cevap yok" - Son Dakika

Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ana konularda ABD'den olumlu cevap yok"

28.01.2022 00:57
Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ana konularda ABD'den olumlu cevap yok"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'nın güvenlik tekliflerine yönelik sunduğu yazılı yanıta değinerek, "Ana konularda ABD'den olumlu yanıt yok" diyerek bundan sonraki süreçte atılacak adımlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'nın güvenlik tekliflerine yönelik sunduğu yazılı yanıta değinerek, "Ana konularda ABD'den olumlu yanıt yok" diyerek bundan sonraki süreçte atılacak adımlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini ifade etti.

ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileri teklifine dair yanıtı dün akşam yazılı olarak iletmesinin ardından Moskova'da hareketli saatler yaşanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve NATO'nun yazılı cevabını sunduğunu hatırlatarak, "Birimler arası koordinasyondan sonra Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunacağız ve sonraki adımlarımıza Başkan Putin karar verecek" dedi. Rusya'nın sunduğu taslaktaki ana taleplere olumlu bir cevap alamadıklarını belirten Lavrov, "Yanıtın içeriğine gelince, ciddi bir görüşme gerçekleşmesi için ikincil konularda güven veren bir yaklaşım var. Ancak ana konuya olumlu bir yanıt yok" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin, ABD'nin yanıtının kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili sorusuna yönelik Lavrov, ABD ve müttefikleriyle yanıtın gizli kalması yönünde anlaştıklarını söyledi. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Ana konularda ABD'den olumlu cevap yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ana konularda ABD'den olumlu cevap yok" - Son Dakika
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