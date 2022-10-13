Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti - Son Dakika
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Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti

13.10.2022 17:33

Sosyal medyada düzenlemesinin tartışmalara neden 29. madde Meclis'ten geçti. TCK'ya halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu dahil edilecek. Madde, 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası ön görüyor

Hükümet tarafından hazırlanan yeni sosyal medya düzenlemesinin görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediliyor. Özellikle muhalefet ve iktidar cephesinin üzerinde anlaşma sağlayamadığı 29. maddeyle ilgili gelişmeler merak ediliyordu.

CHP, CEZANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

CHP kanadı, maddedeki "yanıltıcı bilgiye karşı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası" içeriğiyle ilgili AK Parti'ye görüş bildirerek, hapis cezasının 2 yılla sınırlandırılması gerektiğini ifade etti. Tartışma yaratan madde, bugün TBMM'de oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEK

Maddeyle birlikte TCK'ya halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu eklenecek. Madde, 1 ila 3 yıl arası hapis cezası ön görüyor. 29. madde, Meclis'te AK Partili ve CHP'li vekiller arasında yaşanan tartışmanın şiddetinin artması nedeniyle oylanamamıştı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN 29. MADDE NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesine ek yapan söz konusu 29. madde şöyle:

"MADDE 217/A

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."

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SON DAKİKA: Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti - Son Dakika
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