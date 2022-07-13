Son dakika... Sri Lanka'da protestolar sebebiyle istifa edeceğini açıklayan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın askeri uçakla ülkeyi terk ettiği bildirildi - Son Dakika
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Son dakika... Sri Lanka'da protestolar sebebiyle istifa edeceğini açıklayan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın askeri uçakla ülkeyi terk ettiği bildirildi

13.07.2022 03:12
Son dakika... Sri Lanka'da protestolar sebebiyle istifa edeceğini açıklayan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın askeri uçakla ülkeyi terk ettiği bildirildi

Gelen son dakika haberine göre Sri Lanka'da protestolar sebebiyle istifa edeceğini açıklayan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın askeri uçakla ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Sri Lanka'da protestolar sebebiyle istifa edeceğini açıklayan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın askeri uçakla ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Sri Lanka göçmenlik yetkililerinden verilen bilgiye göre Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, bu sabahın erken saatlerinde ana uluslararası havalimanından kalkan Antonov-32 tipi bir askeri uçakla ülkesinden ayrıldı. Yetkililerin ifadesine göre başkan, aralarında eşi ve bir korumasının da olduğu toplam 4 yolcunun bindiği uçakla Maldivler'e kaçtı.

Ülkesinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestolar sonucu Meclis Başkanına bugün istifa edeceğini açıklayan Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın bugün tarihli bir istifa mektubunu geçtiğimiz pazartesi gününden imzalayarak Meclis Başkanına iletilmek üzere gönderdiği bildiriliyor.

Sri Lanka yasalarına göre Devlet Başkanı olduğu sürece dokunulmazlığı bulunan Rajapaksa'nın tutuklanmamak için istifasından önce ülkeyi terk etmeye çalıştığı düşünülüyor.

Protestocuların geçtiğimiz günlerde başkanlık konutunu basması sonrası kaçan 73 yaşındaki Gotabaya Rajapaksa, ülkeyi terk etmek için birkaç girişimde bulunmuştu. Rajapaksa, 11 Temmuz pazartesi günü Bandaranaike Uluslararası Havalimanından ticari bir uçuşla Dubai'ye kaçmak istemiş ancak havaalanı VIP personelinin hizmet vermeyerek kendisini halka açık kontuara yönlendirmesi sonucu halkın tepkisinden korkarak vazgeçmişti. Bir güvenlik yetkilisinin açıklamasına göre askeri uçakla Hindistan'a gitmek isteyen Rajapaksa'nın iniş izni işlemlerinin uzaması sebebiyle 12 Temmuz Salı günü deniz yoluyla kaçmayı denediği öğrenildi. - COLOMBO

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Kaynak: İHA

Sri Lanka, Maldiv, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika... Sri Lanka'da protestolar sebebiyle istifa edeceğini açıklayan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın askeri uçakla ülkeyi terk ettiği bildirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Sri Lanka'da protestolar sebebiyle istifa edeceğini açıklayan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın askeri uçakla ülkeyi terk ettiği bildirildi - Son Dakika
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