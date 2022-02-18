Son dakika! Tüfenkci: "Daha çok yatırımla daha çok insanımıza iş ve AŞ bulmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Paşaköşkü Mahalle Muhtarı Asiye Şahin'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Tüfenkci, "Paşaköşkü bizim için çok önemli olan mahallelerimizden birisi. Gelişen, büyüyen bir mahalle. Biz de bugün Asiye Muhtarımızı ziyaret ettik. Özellikle mahallemizin sorunları, Malatya'nın sorunlarını dinledik ve ülke gündemine dair konuştuk" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve partililerle birlikte muhtarlığı ziyarette konuşan Tüfenkci, Malatya'da önemli yatırımlar yapıldığını aktardı. Tüfenkci, "Malatya gelişiyor ve büyüyor. Özellikle kuzey çevre yolumuzu ve kuşak yollarımızı bitirdiğimizde trafik noktasında Malatya'yı biraz daha rahatlatmış olacağız. Bunun yanında yapılan yatırımlarla beraber Malatya sağlık kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Karaciğer Enstitümüz Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş bir enstitü. Bunun yanında yine Türkiye'de bir ilk olan Onkoloji Hastanesini yaptık. Türkiye'de önemli bir merkez. İnşallah ilk çeyrekte Battalgazi Devlet Hastanemizi de hizmete sunduğumuzda sağlık noktasında Malatya eksikliklerini tamamlayacak ve önemli bir noktaya gelecek. Geçtiğimiz ay da hiperbarik tedavi ünitesini devreye aldık. Bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan sonra ikinci bir merkez haline geldi" şeklinde konuştu.

Tüfenkci, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı içerisinde hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bütün hemşerilerimizin taleplerine duyarsız kalmadan bu noktada bütün sorunları yerinde tespit ederek çözümü noktasında adım atıyoruz. Elektrik fiyatlarına küresel çapta gelen zammı biliyoruz. Daha Dün İngiltere'de insanların elektrik fiyatlarını şikayet noktasında sokaklara çıktığını da biliyoruz. Dünya'daki yansımanın Türkiye'deki etkilerini görüyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza sorunları ilettiğimizde ki kendisi çok yakından takip ediyor ve gerekli talimatları verdiler. İnşallah elektrik faturalarında da doğalgazda da iyileştirmeler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni ekonomik modelinin üretim, istihdam ve ihracata dayalı olduğunu aktaran Tüfenkci, "İnşallah Türkiye'yi her yıl yüzde 5'in üzerinde büyüttüğümüzde 1 milyon gencimize iş ve AŞ bulacağız. Bugüne kadar da büyüme oranlarımız yüzde 5'in üzerinde. Baktığımızda biz her yıl 1 milyon gencimize iş ve AŞ bulmuşuz. Daha çok yatırım daha çok üretimle daha çok insanımıza iş ve AŞ bulmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA