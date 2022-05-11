Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum! - Son Dakika

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kendisinin taklidini yapan Oktay Şenol'un videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Zafer Partisi iktidara geldiğinde bütün siyasi liderlerin taklitlerinin yapılacağı ironisi yer aldı.

"BÜTÜN SİYASİLERİN TAKLİDİ YAPILACAK"

Oktay Şenol videoda Özdağ'ın ağzından "Artık Türk milliyetçisi olarak liderlerin taklidi yapılmıyor, bu konuda sessiz bir istila var" diyerek tepki çeken filme de gönderme yaptı.

Videoda ayrıca "Zafer Partisi olarak iktidara geldiğimizde 365 günün sonunda taklidi yapmayan tek bir siyasi bile kalmayacak" ifadesi ise herkesi gülümsetti.

İşte o video...