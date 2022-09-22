Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı

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Kamuoyu araştırma şirketleri, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak PİAR Araştırma 15-18 Eylül tarihleri arasında "Türkiye Siyaset Gündemi" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre AK Parti'nin oylarının yüzde 29,1'e düştüğü görüldü. CHP'nin oyları ise yüzde 28,1 oldu. İYİ Parti yüzde 11,2 seviyesinde olurken, HDP yüzde 10,6 oy aldı. MHP ise bu ankette de yüzde 8,6 ile barajın altına kaldı. Zafer Partisi'nin oylarının yüzde 3.5 olması ise dikkat çekti.