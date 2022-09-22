Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı

22.09.2022 17:02

Partilerin seçim hazırlıkları hareketlilik kazanırken araştırma şirketleri de halkın nabzını ölçmeye devam ediyor. PİAR Araştırma tarafından paylaşılan son anketin verilerine göre AK Parti'nin oyları yüzde 29,1'e düşerken, CHP'nin oyları ise yüzde 28,1 oldu.

Kamuoyu araştırma şirketleri, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak PİAR Araştırma 15-18 Eylül tarihleri arasında "Türkiye Siyaset Gündemi" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre AK Parti'nin oylarının yüzde 29,1'e düştüğü görüldü. CHP'nin oyları ise yüzde 28,1 oldu. İYİ Parti yüzde 11,2 seviyesinde olurken, HDP yüzde 10,6 oy aldı. MHP ise bu ankette de yüzde 8,6 ile barajın altına kaldı. Zafer Partisi'nin oylarının yüzde 3.5 olması ise dikkat çekti.

Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar!
YORUMLAR
500
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir' programlarına dair açıklama Açıklaması AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir' programlarına dair açıklama Açıklaması Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi

Araştırma, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
16:53 Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Bizim de hamlelerimiz olacak
16:35 Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev alanlara duyurdu: Yüzde 25 indirim yapılacak
16:27 Şarkıcı Berna Tan annesinden gördüğü şiddeti anlattı: 4 yaşındayken bilerek elimi yaktı
16:16 Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, Süper Lig ile Premier Lig'i kıyasladı: Türkiye'de kolay faul çalınıyor, oyun çok duruyor
16:03 CHP'li Engin Altay, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye düşürmesine tepki gösterdi
15:57 Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
15:57 Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 17:22:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement