Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı

Mayıs ayının geride kalmasının ardından anket şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarını çeşitli yollardan kamuoyu ile paylaşmaya başladı. En son olarak AREA Araştırma tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı.

AKŞENER, BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Korkusuz Gazetesi'nden Ahmet Takan'ın aktardığı bilgilere göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, beğenilirlik sırasında mayıs ayında birinci sıraya yerleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ikinci sırada.

KILIÇDAROĞLU İKİNCİ SIRADA

Liderler arasında beğenilirlik sırasında yüzde 39.4'le ilk sırayı alan Akşener'in arkasından Kılıçdaroğlu yüzde 37.6 ile ikinci sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 37.1 ile üçüncü sırada geldi.

İYİ PARTİ'DE DEĞİŞİM YOK

Akşener'in partisi İYİ Parti'de büyük bir sürpriz yaşanmadı. Partilerin oy sıralamalarında ilk sırayı yüzde 29.3 ile AK Parti, ikinciliği yüzde 28 ile CHP, üçüncülüğü de yüzde 16.3'le İYİ Parti aldı. İYİ Parti'nin 14-16 arasındaki oy bandını koruduğu görüldü.

Diğer partilerin oy oranları şu şekilde gelişti:

HDP: 11.1

MHP: 8.0

DEVA: 3.4

İttifak oy oranları şöyle:

Cumhur İttifakı (AK Parti + MHP): 37.3

Millet İttifakı (CHP+İYİ Parti): 44.3