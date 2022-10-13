-Sosyal medya düzenlemesinde kritik madde kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Basın Kanunu'nun kritik maddesi olan 29. madde görüşmelerin ardından kabul edildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Politika, Son Dakika
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