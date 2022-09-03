SSCB'nin son lideri Gorbaçov için cenaze töreni düzenleniyor

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov için başkent Moskova 'daki Sendikalar Meclisi Sütunlar Salonu'nda cenaze töreni düzenleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in, Kaliningrad şehrindeki programı nedeniyle katılmadığı törene Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus parlamentosu milletvekilleri, Gorbaçov'un kızı ve torunları, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın yanı sıra birçok ülkenin diplomat ve büyükelçileri de katılım sağladı.

Kaynak: İHA

Mihail Gorbaçov, Moskova, Politika, Son Dakika

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