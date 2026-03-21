Soylu'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "CHP'de Ekremciler de Özgür Özel de siyaseti kirlettiler ve üzerine oturmak istiyorlar. Yok öyle yağma" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında konuştu. Konuşmasına vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Soylu, "Burada hepimiz yaşıyoruz. Gaziosmanpaşalıyız doğru ama aynı zamanda da hepimiz İstanbul'un bir sakiniyiz, bir hemşehrisiyiz" diye konuştu.

"Rüşvetle siyasetin hesabını veriyorlar"

Soylu, "2019'dan beri İstanbul'da sadece bir siyasi partiyi ve bir siyasi partinin genel merkezini ele geçirmek için devletin tahsis ettiği bütün bütçeyi; milletin vergilerinden oluşan bütün bütçeyi sadece ve sadece rüşvetle; sadece ve sadece bir kongrenin/kongrelerin kazanılmasına yönelik ortaya koyanlar bugün mahkemede hesap veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Siyasetin içinden geldiğini ve daha önce defalarca kongrelerde bulunduğunu söyleyen Soylu, "Hangi birimiz birini ayartarak, birine para teklif ederek, birine rüşvet teklif ederek delege ve üye pazarlıkları üzerinden partinin ele geçirilmesini; şantajla, tehditle, parayla, pulla, rüşvetle sağlamayı aklımızın ucundan geçirdik?" ifadelerine yer verdi.

"Siyaset kutlu bir iştir"

"Bunu reddediyorum. Siyasetle gelmiş bir insan olarak bunu reddediyorum. Siyaset kutsal bir şeydir, kutlu bir şeydir" diyen Soylu, Türkiye'nin son yıllardaki kazanımlarına dikkat çekerek, "Geleceğinize size 238 milyar dolarlık bir Türkiye teslim edildi; bugün bu Türkiye'yi 7 kat büyüttünüz; 1.6 trilyon doların üzerinde, 7 kat büyüyen bir Türkiye'yi devam ettiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Enerji alanındaki gelişmelere de değinen Soylu, "Bu ülkede 12 bin megavat yenilenebilir enerji vardı; bugün 76 bin megavat. 6 katın üzerinde Türkiye başkasına el açmadan kendi enerjisiyle, sadece güneş enerjisiyle, sadece rüzgar enerjisiyle beraber enerji tüketiminin neredeyse yüzde 50'sini sağlayabilecek bir kabiliyete ulaştı. Bunu siz sağladınız" dedi.

Soylu ayrıca, 81 ilde üniversitenin olduğunu, şehir hastanelerinin 5 yıldızlı otel ayarında olduğunu ve ifade ederek, Siyaset kutlu bir iştir. Bugün nükleer santral bittiğinde Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu karşılayacak. 296 baraj aldınız 1276'ya baraja getirdiniz. ATAK helikopterlerinden GÖKBEY'e kadar savunma sanayiinde çok adım attınız. Bugün dünyanın örnek gösterdiği; parmak ısırdığı işler yaptınız" diye konuştu.

"Yok öyle yağma"

Muhalefeti hedef alan Soylu, "Reddediyorum, CHP'de Ekremciler de Özgür Özel de siyaseti kirlettiler ve üzerine oturmak istiyorlar. Yok öyle yağma" dedi. - ANKARA