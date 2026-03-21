Soylu'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleyman Soylu, CHP'yi rüşvetle suçlayarak, siyasetin kirletildiğini savundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "CHP'de Ekremciler de Özgür Özel de siyaseti kirlettiler ve üzerine oturmak istiyorlar. Yok öyle yağma" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında konuştu. Konuşmasına vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Soylu, "Burada hepimiz yaşıyoruz. Gaziosmanpaşalıyız doğru ama aynı zamanda da hepimiz İstanbul'un bir sakiniyiz, bir hemşehrisiyiz" diye konuştu.

"Rüşvetle siyasetin hesabını veriyorlar"

Soylu, "2019'dan beri İstanbul'da sadece bir siyasi partiyi ve bir siyasi partinin genel merkezini ele geçirmek için devletin tahsis ettiği bütün bütçeyi; milletin vergilerinden oluşan bütün bütçeyi sadece ve sadece rüşvetle; sadece ve sadece bir kongrenin/kongrelerin kazanılmasına yönelik ortaya koyanlar bugün mahkemede hesap veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Siyasetin içinden geldiğini ve daha önce defalarca kongrelerde bulunduğunu söyleyen Soylu, "Hangi birimiz birini ayartarak, birine para teklif ederek, birine rüşvet teklif ederek delege ve üye pazarlıkları üzerinden partinin ele geçirilmesini; şantajla, tehditle, parayla, pulla, rüşvetle sağlamayı aklımızın ucundan geçirdik?" ifadelerine yer verdi.

"Siyaset kutlu bir iştir"

"Bunu reddediyorum. Siyasetle gelmiş bir insan olarak bunu reddediyorum. Siyaset kutsal bir şeydir, kutlu bir şeydir" diyen Soylu, Türkiye'nin son yıllardaki kazanımlarına dikkat çekerek, "Geleceğinize size 238 milyar dolarlık bir Türkiye teslim edildi; bugün bu Türkiye'yi 7 kat büyüttünüz; 1.6 trilyon doların üzerinde, 7 kat büyüyen bir Türkiye'yi devam ettiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Enerji alanındaki gelişmelere de değinen Soylu, "Bu ülkede 12 bin megavat yenilenebilir enerji vardı; bugün 76 bin megavat. 6 katın üzerinde Türkiye başkasına el açmadan kendi enerjisiyle, sadece güneş enerjisiyle, sadece rüzgar enerjisiyle beraber enerji tüketiminin neredeyse yüzde 50'sini sağlayabilecek bir kabiliyete ulaştı. Bunu siz sağladınız" dedi.

Soylu ayrıca, 81 ilde üniversitenin olduğunu, şehir hastanelerinin 5 yıldızlı otel ayarında olduğunu ve ifade ederek, Siyaset kutlu bir iştir. Bugün nükleer santral bittiğinde Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu karşılayacak. 296 baraj aldınız 1276'ya baraja getirdiniz. ATAK helikopterlerinden GÖKBEY'e kadar savunma sanayiinde çok adım attınız. Bugün dünyanın örnek gösterdiği; parmak ısırdığı işler yaptınız" diye konuştu.

"Yok öyle yağma"

Muhalefeti hedef alan Soylu, "Reddediyorum, CHP'de Ekremciler de Özgür Özel de siyaseti kirlettiler ve üzerine oturmak istiyorlar. Yok öyle yağma" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
Aydın’da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı

17:16
İsrail ordusu: İran’daki Natanz Nükleer Tesisi’ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik
İsrail ordusu: İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik
17:00
Batshuayi’den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:10
Tedesco’ya bomba talip
Tedesco'ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 17:40:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.