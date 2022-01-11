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Soylu'dan HDP'li Güzel'e tepki ve PKK'ya sert uyarı: Geri zekalı Karayılan canını alacağız - Son Dakika

Soylu'dan HDP'li Güzel'e tepki ve PKK'ya sert uyarı: Geri zekalı Karayılan canını alacağız

11.01.2022 12:03
Soylu'dan HDP'li Güzel'e tepki ve PKK'ya sert uyarı: Geri zekalı Karayılan canını alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu. Soylu,"TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz, mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çalıştaydaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KAFANIZA ÇÖKERİZ"

"Yaklaşık 3-4 yıldır terör örgütüne kattıkları kişi sayısı azalıyor geçen yıl 53'tü bu yıl 51. 500 kişilik bir liste yaptılar. Bu listeyi beraber kirli işler yaptıkları kişilere yolluyorlar. Türkiye eski Türkiye değil Allah'a yemin olsun ki kafanıza çökeriz. TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz.

Soylu, HDP'li Güzel'e tepki gösterdi ve 'Geri zekalı Karayılan canını alacağız' dedi

Siyaseti kendilerine koruma zırhı olarak görenlere söylüyorum. Bizim evlatlarımız gazi olsunlar şehit olsunlar sen 3 tane oy avcılığı yapacaksın diye çalış. Siz ne zannediyorsunuz biz kimseye secde etmeyiz. Ben kimlere karşı konuştuğumu biliyorum."

"CİYAK CİYAK BAĞIRACAKLAR"

"2022 yılı terörle mücadelede nefes aldırmama yılı olacaktır. Bugün bazı çevrelerin attığımız her adımda çıldırması boşuna değildir. Gönderdikleri paraları belediyelere yardım adına terör örgütüne aktaracaklar. Yollarını kesince ciyak ciyak bağıracaklar. Bu devlet iki bin iki yüz yıllık bir devlet.

Soylu, HDP'li Güzel'e tepki gösterdi ve 'Geri zekalı Karayılan canını alacağız' dedi

Geri zekalı Murat Karayılan 6 ay önce öldürdüğümüz teröristin hala yaşadığını sanıyor. Karayılan canını alacağız bilesin. Türkiye'nin tamamı sevinecek. Üzüleceklerin büyük bölümü Meclis'te olanlar ve onların destekçileridir."

"ACIMAYACAKSINIZ"

"Kuzey Irak ve Suriye, Nusaybin, Şırnak, Cizre'nin karşısı Türkiye'ye mühimmat, terörist sızdırmaları olacaktır. Terör örgütünün şehir içi yapılanmalar ile tahkim etmeye çalışmaktadır. Cizre'de yaşadığımız bunun örneğidir. Bir tek şey söylüyorum, acımayacaksınız. "

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Murat Karayılan, Süleyman Soylu, Semra Güzel, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Soylu'dan HDP'li Güzel'e tepki ve PKK'ya sert uyarı: Geri zekalı Karayılan canını alacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soylu'dan HDP'li Güzel'e tepki ve PKK'ya sert uyarı: Geri zekalı Karayılan canını alacağız - Son Dakika
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