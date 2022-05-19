Sözcü Çelik: "Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim... - Son Dakika
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Sözcü Çelik: "Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim...

19.05.2022 16:27
Sözcü Çelik: "Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim...

Sözcü Çelik: "Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim projemdi.

Sözcü Çelik: "Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim projemdi. Telefonlarımı dinleyerek fikri çalmışlar' diyordu. Şimdi seferberlik halinde buna karşı çıkıyor. Böylesine çelişkili, böylesine çevre bilincinden kopuk, böylesine tutarsız bir yaklaşım olabilir mi?" - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı, Sözcü, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sözcü Çelik: 'Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sözcü Çelik: "Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce 'Bu benim... - Son Dakika
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