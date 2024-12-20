Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı - Son Dakika
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Politika

Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'AK Parti'den kopmadım, çağırırsa giderim' şeklindeki sözlerinin bağlamından koparılarak algı oluşturulduğunu söyledi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kurucu ilkelerine hep sadık kaldığını, partinin asli toplumsal tabanı olan muhafazakar kitlelerle bağının hiç kopmadığını ve kopmayacağını belirtti.

20.12.2024 20:45
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AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programda "AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim" demiş, sözleri tartışma yaratmıştı.

DAVUTOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Davutoğlu, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, "Son günlerde bazı televizyon programlarındaki açıklamalarımın bağlamından koparılarak algı üretme çabalarına karşı yaklaşımımı üç ana unsur ile vurgulamayı gerekli görüyorum" ifadelerini kullandı.

"O KİTLE İLE BAĞIM HİÇ KOPMADI"

Davutoğlu, açıklamasında, "Benim için bir siyasi partinin özü ve ruhu dayandığı ilkelerdir. Ben AK Parti'nin yolsuzluklarla, yasaklarla ve yoksullukla mücadeleye dayalı kurucu ilkelerine AK parti içindeyken de sonrasında da hep sadık kaldım; bu ilkeleri tavizsiz savundum ve yaşadım.

AK Parti'nin asli toplumsal tabanı olan 28 Şubat zulmüne karşı direnen muhafazakar kitlelerin içinden çıktım; akademik hayatta da siyasi hayatta da o kitlelerle bağım hiç kopmadı ve kopmayacak" dedi.

"HER FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ"

Davutoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın büyük savaşların ve krizlerin içinden geçtiği ve etrafımızın ateş çemberi ile çevrildiği bir dönemde ihtiyaç hissedilmesi halinde stratejik konularda devletimize her türlü desteği hiçbir unvan ve makam beklemeksizin vermeyi tarihi bir vatandaşlık görevi ve devlet adamı sorumluluğu olarak görürüm.

Şahsen benim de, 14 Aralık'ta büyük bir coşkuyla 5. yılını kutladığımız Gelecek Partimizin de temel misyonu geçmiş ihtilaflara dayalı siyasi çekişmelere takılıp kalmak değil, siyaseti ahlaki temelde, devletimizi liyakat temelinde ve milli stratejimizi gönül coğrafyamızda etkin 'güçlü ve büyük Türkiye' temelinde yeniden inşa etmektir.

İktidar ve muhalefet ayrımı yapmaksızın bu yönde uzatılacak her eli tutmaya, atılacak her adımı desteklemeye ve yapılacak her fedakarlığı yapmaya hazırız."

Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu\'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı

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Son Dakika Politika Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İshak Klein:
    Yüzünün ifadesi zaten nasıl bir şahıs olduğunun göstergesi.. sen sus gözlerin konuşsun.. Türkiye, Türkiye olalı senin gibi fırıldak yada ne bileyim topaç görmemiştir.. kapat 45 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne kadar boş bir adam bu ya bırak artık siyaseti sana göre değil 41 2 Yanıtla
  • gurcan dikici:
    dansöz 32 2 Yanıtla
  • Erol AY:
    Kararlarının arkasında durabilen bir siyasetçi olmak gerekir.Bu dönüşler itibar zedeler. 27 2 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    ANAMIN ADI DÖNDÜÜÜÜÜ 25 2 Yanıtla
  • Burak Erdem:
    dönek 24 1 Yanıtla
  • huseyin koc:
    davayı satıp gittin herkesle işbirliği yaptın, şimdi geri vites yapıyorsun hadi oradan , Erdoğan seni çağırırsa benim oyumu kaybeder 18 5 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Derdi koltuk, sayenizde Süleyman Şahın kemikleri sızlıyor 16 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    davuloğlu akp nin hizmetkarı proje gereği parti kurdu 11 4 Yanıtla
  • Vedat null:
    siyaset bu kadarmı aşağılık bu kadarmı adi siyasetçiler bu kadarmı utanmaz haysiyet yoksunu bu kadarmı şeref yoksunu yazık bu ülkeye 6 0 Yanıtla
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