SP'li Ümit Çebi, disipline sevk edildi - Son Dakika
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SP'li Ümit Çebi, disipline sevk edildi

06.10.2022 16:30
SP'li Ümit Çebi, disipline sevk edildi

SAADET Partisi (SP) Sözcüsü Birol Aydın, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

SAADET Partisi (SP) Sözcüsü Birol Aydın, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

GİK üyesi Ümit Çebi, Twitter'daki hesabından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle bugün Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. SP Sözcüsü Aydın, yaptığı açıklamada, "'Önce ahlak ve maneviyat' diyerek yola çıkmış ve yarım asrı aşkın bir süredir de bu anlayışla yoluna devam eden Milli Görüş Hareketimizin ilkeleri ile asla bağdaşmayan açıklamalarda bulunan Ümit Çebi, Yüksek Disiplin Kurulumuza sevk edilmiştir. Asla tasvip etmediğimiz, hiçbir insana söylenmeyecek ve hiçbir insanın da hangi sebeple olursa olsun kullanmaması gereken bu ifadeleri asla tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.


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Kaynak: DHA

Birol Aydın, Ümit Çebi, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika SP'li Ümit Çebi, disipline sevk edildi - Son Dakika

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