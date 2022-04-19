Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi, Genel Kurul'da - Son Dakika
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Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi, Genel Kurul'da

19.04.2022 19:23
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi, Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. Ardından CHP, İYİ Parti, HDP'nin grup önerileri görüşülerek reddedildi.

'DERİN DEVLET' TARTIŞMASIGörüşmeler sırasında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma, derin devlete teslim oldu ve giderek de derin devletin kendi oldu. Kendi çok ağır travmalar yarattı" ifadelerini kullandı. Tanrıkulu'nun ifadesine AK Parti'liler tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "AK Parti halkın iktidarıdır. Milletin iktidarıdır. O zaman halk derin devlet, halkın kendisi" dedi.?AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da "Siz de şu anda ABD ve Avrupa'nın derinliğini savunduğunuzun farkında mısınız? Ne olursunuz, bunlara gerek yok, gerçekten bunlara gerek yok" diye karşılık verdi.

Genel Kurul'da, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.


YORUMLAR
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Vatandaşların yüzde 71'i 'Türkiye kötüye gidiyor' dedi Vatandaşların yüzde 71'i 'Türkiye kötüye gidiyor' dedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Cumhuriyet Halk Partisi, Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi, Genel Kurul'da - Son Dakika


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