SSB Başkanı Demir, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev'i ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

SSB Başkanı Demir, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev'i ağırladı

10.05.2022 16:52
SSB Başkanı Demir, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev'i ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunan Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunan Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e eşlik eden heyet içerisinde yer Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i ziyaret etti. Savunma Sanayii Başkanlığınca ziyaret hakkında yapılan açıklamada, "Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev ve beraberindeki heyetle başkanlığımızda görüşme gerçekleştirdi" denildi. - ANKARA

SSB Başkanı Demir, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev'i ağırladı
SSB Başkanı Demir, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev'i ağırladı
SSB Başkanı Demir, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev'i ağırladı
SSB Başkanı Demir, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev'i ağırladı

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi Son dakika haberleri... Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Son dakika haberleri... Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

cumhurbaşkanı, İsmail Demir, Kazakistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika SSB Başkanı Demir, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev'i ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:08:28. #1.12#
SON DAKİKA: SSB Başkanı Demir, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kaiyrbek Uskenbayev'i ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement