SSB Başkanı Demir: "TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi" - Son Dakika
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SSB Başkanı Demir: "TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi"

20.10.2022 11:19

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "6 adet Bayraktar TB2 İHA'mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "6 adet Bayraktar TB2 İHA'mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA'mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, İhlas Haber Ajansı, İsmail Demir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika SSB Başkanı Demir: 'TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: SSB Başkanı Demir: "TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi" - Son Dakika
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