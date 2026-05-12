İngiltere’de siyasi deprem! Starmer’a istifa baskısı büyüyor

12.05.2026 09:31
İngiltere’de İşçi Partisi içinde Başbakan Keir Starmer’a yönelik istifa baskısı büyüyor. Yerel seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından 70’ten fazla milletvekili Starmer’ın görevini bırakmasını istedi. İngiliz basını, dışişleri ve içişleri bakanlarının da istifa çağrısında bulunan isimler arasında yer aldığını yazdı. Parti içinde bazı danışman milletvekilleri görevlerinden ayrılırken, liderlik krizi derinleşti.

İngiltere’de iktidardaki İşçi Partisi’nde Başbakan Keir Starmer’a yönelik istifa baskısı giderek artıyor. İngiliz basını, yerel seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından 70’ten fazla milletvekilinin Starmer’ın görevini bırakmasını istediğini yazdı.

BAKANLARIN DA ADI GEÇİYOR

Hükümet kaynaklarına göre, Starmer’ın istifasını isteyen isimler arasında dışişleri ve içişleri bakanlarının da bulunduğu öne sürüldü. Ancak hükümet cephesi, kabine içinde istifa isteyenlerin azınlıkta olduğunu savundu.

MİLLETVEKİLLERİNDEN PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Starmer’ın görevden ayrılmasını isteyen İşçi Partili milletvekillerinin sayısının 77’ye yükseldiği belirtilirken, bazı milletvekilleri bakan danışmanlığı görevlerinden de istifa etti. İçişleri, sağlık ve çevre bakanlıklarında görev yapan danışman vekillerin ardından başbakan yardımcılığı ve kabine ofisi danışmanlarının da Starmer’a karşı tavır aldığı aktarıldı.

SEÇİM YENİLGİSİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

İşçi Partisi’nin 7 Mayıs’taki yerel seçimler ile İskoçya ve Galler’deki bölgesel parlamento seçimlerinde beklentilerin altında kalması, parti içinde liderlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Starmer üzerindeki baskının önümüzdeki günlerde daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

