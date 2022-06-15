Stoltenberg'e Hollanda'da Türkiye soruldu - Son Dakika
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Stoltenberg'e Hollanda'da Türkiye soruldu

15.06.2022 02:11
Stoltenberg'e Hollanda'da Türkiye soruldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Haziran ayında Madrid'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi hazırlık toplantıları kapsamında Hollanda'da temaslarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Haziran ayında Madrid'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi hazırlık toplantıları kapsamında Hollanda'da temaslarda bulundu. Hollanda temasları kapsamında basına konuşan Stoltenberg: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almalıyız" dedi.

Hollanda'da temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'nın NATO Üyesi olmalarının hem bu ülkeleri hem de ittifakı güçlendireceğini söyledi. Türkiye'nin dile getirdiği endişelerin de gündeme geldiği Hollanda'da Stoltenberg Türkiye'nin ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gazetecilerin Türkiye'nin beklentilerine dair son durumu sorması üzerine Stoltenberg: "İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine ilişkin mesajım, şunu şiddetle memnuniyetle karşıladığımdır; onları güçlendirecek, bizi güçlendirecek. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen endişeleri de ciddiye almalıyız, çünkü aslında Türkiye bazı ciddi terör tehditleriyle karşı karşıyadır. Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmış bir NATO Müttefiki yoktur ve Türkiye bu endişeleri dile getirdiğinde, elbette oturmamız ve NATO'da her zaman yaptığımız gibi, farklılıklar olduğunda, tartışıp istişare etmemiz önemlidir. Sonra ileriye doğru birleşik bir yol bulunmalı" ifadelerini kullandı. - LAHEY

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Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, Hollanda, Türkiye, Madrid, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Stoltenberg'e Hollanda'da Türkiye soruldu - Son Dakika

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