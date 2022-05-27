Stoltenberg: "Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi" - Son Dakika
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Stoltenberg: "Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi"

27.05.2022 00:58
Stoltenberg: "Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri için Türkiye'nin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini savunarak, "Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri için Türkiye'nin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini savunarak, "Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak olan, İsveç ile Finlandiya'nın üyeliğinin görüşüleceği NATO zirvesi öncesi İspanya basınına önemli açıklamalarda bulundu. PKK terör örgütünün, İsveç ve Finlandiya'nın da içinde bulunduğu Avrupa Birliği tarafından terör örgütleri listesine dahil edildiğine dikkat çeken Stoltenberg, "Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi" sözleriyle Türkiye'nin terörle mücadelesini haklı bulduğunu belirtti.

Genel Sekreter Stoltenberg Türkiye'nin, NATO'nun çok önemli bir müttefiki olduğunu ifade ederek, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu karşısında Türkiye'nin bazı taleplerde bulunma hakkına sahip olduğunu ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bu endişelerin ele alınması gerektiğini söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri konusunun diyalog yoluyla çözüme kavuşacağına inandığını belirten Stoltenberg, Yunanistan ve Kuzey Makedonya arasında yaşanan isim problemi örneğinde olduğu gibi bundan önce de bazı müttefiklerin NATO'nun genişlemesi karşısında talepler ortaya koyduğunu ve diyalogla çözüme ulaştırıldığını ifade etti. - MADRİD

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin Endişelerini Ele Almalıyız, Türkiye Önemli Bir Müttefik NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin Endişelerini Ele Almalıyız, Türkiye Önemli Bir Müttefik
Kaynak: İHA

Finlandiya, Türkiye, İsveç, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Stoltenberg: 'Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stoltenberg: "Hiç kimse terör saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi" - Son Dakika
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