STSO Başkan Adayı Özdemir, o ilçeleri ziyaret edecek

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Zeki Özdemir, seçim çalışmaları çerçevesinde Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

Başkan Adayı Zeki Özdemir ve beraberindeki Meclis Üyesi adayları, 13 Ekim Perşembe günü Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak, bölge esnafıyla bir araya gelecek. Ziyaretlerin ardından özel bir otelde gerçekleştirilecek olan akşam yemeğinde, bölgede faaliyet gösteren sanayici ve tüccarla bir araya gelerek projeleri hakkında bilgiler verecek.

Zeki Özdemir yaptığı açıklamada; "13 Ekim Perşembe günü ben ve meclis üyesi arkadaşlarım Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerimizde olacağız. Esnafımızı iş yerlerinde ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunacağız ve 13 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde desteklerini isteyeceğiz. Vadi bölgesi için geliştirdiğimiz bazı projeler var, bu projeleri akşam yemekli programda açıklayacağız. Bu vesileyle 13 Ekim Perşembe günü bir otelde gerçekleştireceğimiz akşam yemeğine Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde faaliyet gösteren sanayici ve tüccarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS