STSO Başkan Adayı Özdemir, o ilçeleri ziyaret edecek - Son Dakika
Üye Girişi

STSO Başkan Adayı Özdemir, o ilçeleri ziyaret edecek

12.10.2022 16:29
STSO Başkan Adayı Özdemir, o ilçeleri ziyaret edecek

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Zeki Özdemir, seçim çalışmaları çerçevesinde Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Zeki Özdemir, seçim çalışmaları çerçevesinde Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

Başkan Adayı Zeki Özdemir ve beraberindeki Meclis Üyesi adayları, 13 Ekim Perşembe günü Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak, bölge esnafıyla bir araya gelecek. Ziyaretlerin ardından özel bir otelde gerçekleştirilecek olan akşam yemeğinde, bölgede faaliyet gösteren sanayici ve tüccarla bir araya gelerek projeleri hakkında bilgiler verecek.

Zeki Özdemir yaptığı açıklamada; "13 Ekim Perşembe günü ben ve meclis üyesi arkadaşlarım Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerimizde olacağız. Esnafımızı iş yerlerinde ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunacağız ve 13 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde desteklerini isteyeceğiz. Vadi bölgesi için geliştirdiğimiz bazı projeler var, bu projeleri akşam yemekli programda açıklayacağız. Bu vesileyle 13 Ekim Perşembe günü bir otelde gerçekleştireceğimiz akşam yemeğine Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde faaliyet gösteren sanayici ve tüccarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Akıncılar, Suşehri, Gölova, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika STSO Başkan Adayı Özdemir, o ilçeleri ziyaret edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:26:20. #1.11#
SON DAKİKA: STSO Başkan Adayı Özdemir, o ilçeleri ziyaret edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement